Найпопулярніша криптовалюта продовжує дешевшати

За добу біткоїн подешевшав на 1,09%, до 7 604 доларів, в той час Ethereum зріс в ціні на 1,23%, до $607

У понеділок, 4 червня, більшість з основних за обсягом капіталізації криптовалют зросли в ціні, інформує НВ-Бізнес.

Про це свідчать дані майданчику coinmarketcap станом на 10:00 за Києвом.

Так, за останні 24 години Bitcoin подешевшав на 1,09%, до $7 604, а ось Ethereum зріс в ціні на 1,23%, до $607, Ripple — на 2,6%, до $0,667, Bitcoin Саsh — на 3,63, до $1 141. Тим часом, курс EOS опустився на 4,87%, до $14.

Обсяги операцій за минулу добу становили: Bitcoin — $4,9 млрд, Ethereum — $1,9 млрд, Ripple — $480 млн, Bitcoin Саsh — $940 млн, EOS — $1,5 млрд.

Капіталізація Bitcoin наразі становить майже $130 млрд, Ethereum — $60,7 млрд, Ripple — $26,2 млрд, Bitcoin Саsh — $19,6 млрд, EOS — $12,5 млрд.

Загальна капіталізація всіх криптовалют зросла до $344 млрд.