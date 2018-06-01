Збільшення видобутку нафти в США утримує нафту від дорожчання

Середньодобовий видобуток нафти в США у березні знову повернувся до рекордних значень і вперше в історії досяг 10,474 мільйона барелів на добу, збільшившись на 2,1% в місячному вираженні і на 14,6% у річному

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, відіграючи статистику про рекордний рівень видобутку сировини в США, пише Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,1% - до 77,48 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,24% - до 66,88 долара за барель.

Згідно з даними управління енергетичної інформації (EIA) міністерства енергетики США, середньодобовий видобуток нафти в країні у березні знову повернувся до рекордних значень і вперше в історії США досяг 10,474 мільйона барелів на добу, збільшившись на 2,1% в місячному вираженні і на 14,6% у річному.

Разом з цим інвестори реагують на дані щодо тижневої динаміки видобутку і запасів нафти в США. За тиждень, що завершився 25 травня, видобуток нафти в країні збільшився на 44 тисячі барелів на добу — до 10,769 мільйона барелів на добу. Запаси при цьому знизилися більше, ніж очікували експерти, — на 3,6 мільйона барелів, або на 0,8%, до 434,5 мільйона барелів (при прогнозі зниження всього на 0,4 мільйона барелів).