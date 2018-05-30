Парубій: Скоро Україна та Ізраїль ратифікують Угоду про вільну торгівлю

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем за кілька тижнів буде підготовлена до якнайскорішої ратифікації парламентами країн, пише Укрінформ.

Про це він сказав на брифінгу за результатами офіційного візиту до Ізраїлю.

"Зараз фактично йдеться про тижні, коли технічно буде завершена робота над цією Угодою і коли і український парламент, і Кнесет (парламент — ред.) Ізраїлю зможе цю Угоду ратифікувати і я впевнений — це буде дуже важливий крок в економічних відносинах між Україною та Ізраїлем", — зазначив голова ВР.

Він також зазначив, що сторони домовилися про невідкладну ратифікацію документа після завершення його підготовки. "Ми домовилися, щоб можна було чим швидше цей документ, який напрацьовувався багато років довести до завершального етапу і відповідно його ратифікувати на рівні двох парламентів", — підкреслив спікер.

Окрім економічної співпраці, зазначив Парубій, під час його візиту до Ізраїлю обговорювалися питання національної безпеки. "Ми розуміємо, що безпекова ситуація в Ізраїлі і Україні є подібними і навіть під час безпосередньо нашої зустрічі зі спікером парламенту він отримав повідомлення про нові обстріли на Півдні Ізраїлю", — відзначив голова Ради. З огляду на це Парубій наголосив на важливості співпраці країн в сфері безпеки та оборонного озброєння.