З початку року НБУ придбав валюту на 1,2 млрд доларів

НБУ наприкінці квітня заявив про намір у другому кварталі 2018 року купувати до $10 млн на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) з початку року наростив міжнародні резерви на $1,2 млрд за рахунок скупки валюти на міжбанківському валютному ринку, повідомив глава центробанку Яків Смолій, пише Інтерфакс-Україна.

"З огляду на перевищення пропозиції валюти над попитом Нацбанк скористався можливістю наростити міжнародні резерви, необхідні для забезпечення макрофінансової стабільності, щоб не тиснути на рух курсу. Загалом чиста купівля валюти на міжбанківському валютному ринку з початку року перевищила $1,2 млрд грн", — сказав він під час монетарного брифінгу в Києві в четвер.

За даними глави НБУ, зростання пропозиції валюти на міжбанку підтримала монетарна політика центробанку, високі ціни на товари українського експорту — метали, руду і зернові, а також активізація банків, після нещодавнього рішення регулятора розширити їхні можливості проводити власні операції з іноземною валютою.

"Ці фактори забезпечили зміцнення гривні як до долара США, так і до валют країн — партнерів України", — сказав він.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці квітня заявив про намір у другому кварталі 2018 року купувати до $10 млн на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів. При цьому обсяги купівлі протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг, проте такі інтервенції проводитимуть для виконання інших завдань, передбачених Стратегією валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 рр., зокрема для згладжування функціонування валютного ринку.