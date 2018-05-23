Аеропорт Бориспіль планує відкрити ще один термінал

До літа 2019 року аеропорт хоче розконсервувати і підготувати термінал F

Міжнародний аеропорт Бориспіль планує розконсервувати і підготувати термінал F до роботи до початку літнього сезону 2019 року, пише Економічна правда.

Про це повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Бориспіль Євген Дихне, передає ЦТС.

"Ми готуємо термінал F до повторної експлуатації до літнього сезону 2019 року", — заявив Дихне.

Нагадаємо, в березні поточного року керівник аеропорту Бориспіль Павло Рябікін говорив, що в терміналі F можуть в перспективі обслуговуватися рейси Ryanair.

Термінал F був закритий в жовтні 2013 року, пропрацювавши всього три роки (відкриття відбулося у вересні 2010 року). Причиною став пасажиропотік в аеропорту — для його обслуговування цілком вистачає лише одного терміналу D, який розрахований на 15 млн пасажирів.