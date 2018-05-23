ЄІБ надасть 300 млн євро на розвиток української залізниці

Президент України Петро Порошенко, виступаючи в Миколаєві, підписав законопроект про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, передає УНН.

За словами Президента, це характеризує різке зростання інвестицій в економіку України взагалі і в транспортну інфраструктуру зокрема.

"Йдеться про проект модернізації залізниці на ділянці проекту напрямку "Волинське-Миколаїв-Колосівка". Загальний обсяг інвестицій передбачений понад 300 млн євро. Він забезпечить збільшення і швидкість потягів, збільшення пропускної спроможності, і на сьогодні це робиться для того, щоб полегшити залізничне сполучення з миколаївськими портами, забезпечити збільшення завантаження, прискорення обробки і підвищення якості надання транзитних послуг, забезпечення укріплення статусу України як транзитної держави. За вашою присутністтю я підписую відповідне подання до Верховної Ради", — наголосив він.

За його словами, 300 млн євро Європейського інвестиційного банку найближчим часом надійдуть в економіку Миколаївської області.

"Ще одна важлива річ — сьогодні також буде підписаний інший фінансовий документ — проект закону про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком", — відзначив Голова держави.