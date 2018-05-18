Ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту у п'ятницю продовжують зростати в ціні після подолання позначки 80 доларів за барель марки Brent напередодні, на тлі зниження світових запасів та загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході, передає Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,29%, до 79,53 долара за барель. Під час торгів четверга вартість нафти цієї марки вперше з 25 листопада 2014 року перевищила психологічну позначку 80 доларів за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла у п'ятницю на 0,17%, до 71,61 долара за барель.

"Світові запаси наближаються до довгострокових середніх значень, що свідчить про те, що скоординовані дії країн ОПЕК і тих, що не входять в організацію, за віденською операцією були успішними", — наводить агентство Рейтер думку аналітика по нафтогазовому сектору Cantor Fitzgerald Джека Аллардіче (Jack Allardyce).

За даними травневої доповіді МЕА, комерційні запаси нафти у країнах ОЕСР у березні опустилися до рівня нижче від середнього п'ятирічного значення на 1 мільйон барелів, до 2,819 мільярда барелів. Цей рівень став мінімальним з березня 2015 року.

Однією з головних цілей угоди по скороченню видобутку нафти в рамках операції Опек+ є зниження комерційних запасів нафти у світі до середнього рівня за останні п'ять років. При цьому з усіх світових комерційних запасів учасники операції відстежують запаси у найбільш розвинених країнах — ОЕСР.

Іншим чинником, що підтримує зростання нафтових цін, стали повідомлення про зниження видобутку нафти у Венесуелі та поновлення США санкцій проти Ірану. "Подвійний дефіцит пропозиції у зв'язку із (ситуацією — ред.) навколо Ірану і Венесуели продовжує надавати істотну підтримку цінам", — повідомив глава відділу торгівлі у регіоні АТР Oanda Стівен Іннес (Stephen Innes).

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 79,50 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 79,52 долара за барель, що на 22 центи вище від рівня закриття торгів ($79,30).