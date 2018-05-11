Адміністрація президента визначилася з кандидатами у члени Нацкомісії з тарифів

Конкурсною комісією були відібрані 12 кандидатів, що зможуть зайняти 5 вакантних посад в НКРЕКП

Адміністрація президента завершила спеціальну перевірку і підтвердила право на зайняття вакантних посад 5 членів Національної комісії, що здійснює керівництво в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 12 кандидатів, які раніше були відібрані Конкурсною комісією, пише УНІАН.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу листі голови Адміністрації Ігоря Райніна до голови Конкурсної комісії Василя Котка.

«Адміністрацією президента організовано проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади членів НКРЕКП ... У результаті проведення перевірки інформації, яка перешкоджала б Антоновій О.О., Борисенку А.В., Кайдашу Р.Ю., Коваленку Д.В., Кривенку О.О., Магльованому Є.В., Магді О.І., Немчинову М.О., Нестеруку В.В., Олефіру Д.О., Формагею О.Л. і Цапліну В.І. обіймати посаду, не виявлено», - йдеться в документі.