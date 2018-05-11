В Україні підвищилась споживча інфляція

З початку 2018 року інфляція на споживчому ринку становить 4,4%, за квітень вона піднялась на 0,8%

Інфляція на споживчому ринку з початку року станом на квітень становила 4,4%, передає УНН з посиланням на повідомлення Держстатистики.

“Інфляція на споживчому ринку у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,8%, з початку року — 4,4%. Базова інфляція у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року — 3,3%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 5,4%) подорожчали овочі. На 2,6–0,7% підвищилися ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 5,9–1,1% подешевшали гречані крупи, яйця, молоко, сало, фрукти, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, у тому числі тютюнові вироби — на 2,1%, алкогольні напої — на 0,7%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 1,5%, водопостачання — на 1,3%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,3% в основному спричинено подорожчанням транспортних послуг на 2,1%. Разом з тим на 0,7% подешевшали паливо та мастила.