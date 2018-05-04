З початку 2017/18 МР Україна збільшила експорт олійних культур на 24,3%

В той же час експорт зернових культур знизився на 7,9%, та становить майже 35 млн тонн

Україна з початку 2017/2018 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала майже 35 млн тонн зернових культур, що на 7,9% нижче показника за аналогічний період 2016/2017 МР (38 млн тонн), пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва Держпродспоживслужби, на експорт поставлено, зокрема, 15,4 млн тонн пшениці (зокрема продовольчої — 9 млн тонн), майже 4 млн тонн ячменю і 15 млн тонн кукурудзи.

Відомство нагадує, що за аналогічний період минулого маркетингового року експортовано 16 млн тонн пшениці (зокрема продовольчої — 10,5 млн тонн), 5,1 млн тонн ячменю і 17 млн тонн кукурудзи.

Держпродспоживслужба вказує, що з початку 2017/2018 МР (вересень-серпень) було експортовано понад 4,6 млн тонн олійних культур, зокрема: рапсу — понад 2,1 млн тонн, сої — 2,5 млн тонн. На аналогічну дату минулого МР експорт олійних становив майже 3,7 млн тонн, зокрема рапсу — понад 1 млн тонн, сої — 2,7 млн тонн.