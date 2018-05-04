Ціни на нафту продовжують коливатись

Світові марки нафту незначно коливаються в ціні, Brent на біржі ICE Futures торгується на рівні 73,57 долара за барель
Ціни на нафту еталонних марок слабо знижуються в ході торгів в п'ятницю після підвищення днем раніше за підсумками другої сесії поспіль.
Про це свідчать дані торгів, передає Економічна правда.
Інвесторів турбує невизначеність щодо іранської проблеми. Підтримку ринку надають також побоювання щодо падіння видобутку нафти у Венесуелі, повідомляє MarketWatch.
З іншого боку, зростання запасів палива в США є негативом для ринку.
Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:01 подешевшали на 0,05 долара (0,07%) — до 73,57 долара за барель. На торгах в попередній день їх ціна збільшилася на 0,26 долара (0,35%) і становила на закриття 73,62 долара за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на червень вранці в п'ятницю зменшилися на 0,05 долара (0,07%) — до 68,38 долара за барель.
За підсумками минулої сесії їх ціна піднялася на 0,5 долара (0,74%), завершивши торги на позначці 68,43 долара за барель.