Уряд допоможе IKEA зайти на український ринок

Кабмін запланував створити міжвідомчу робочу групу для комплексного і ефективного вирішення питань сертифікації продукції, ліцензування, митних та інших питань

Кабінет міністрів України створить міжвідомчу робочу групу для сприяння процесу виходу шведської мережі магазинів меблів і товарів для дому IKEA на ринок країни, інформує НВ-Бізнес.

Про це Офіс по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest повідомив на Facebook-сторінці.

"Вирішено, що уряд створить міжвідомчу робочу групу, на яку будуть запрошені представники Київської міськдержадміністрації, для комплексного і ефективного вирішення питань сертифікації продукції, ліцензування, митних та інших питань, щоб гарантувати, що IKEA зможе якомога швидше відкрити свої фірмові магазини в Україні", — сказав директор UkraineInvest Даніель Білак.