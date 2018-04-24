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Гройсман прогнозує зростання української IT-галузі більш ніж на 20%

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Прем'єр-міністр на зустрічі з  представниками IT-індустрії розповів про позитивні тенденції росту галузі 

Українська IT-галузь, яка продемонструвала в 2017 році зростання на 20%, до 2018 року може показати щонайменше такий самий темп, інформує УНІАН.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками IT-індустрії. 

"Те, що за останній рік ви зросли на 20% і на цей рік є план не менше, — це дуже позитивний сигнал", — сказав він. 

При цьому голова уряду підкреслив, що роль IT в українській економіці має збільшуватися. 

"Те, що ви маєте 3,6% ВВП, це добре, але це не відповідає потенціалу та можливостям", — сказав Гройсман. 

 