Тиск на державного реєстратора – черговий раунд боротьби за бентонітовий кар‘єр на Черкащині

Група рейдерів 10 квітня спробувала змісити державного реєстратора відмінити зроблений запис. Журналіст «Бізнесу» виїхав на місце події.
Події відбувалися під будівлею комунального підприємства «Єдине вікно державної реєстрації» за адресою Київ, вулиця Бажова 9. Мета рейдерів – змусити державного реєстратора А.Петрик відмінити реєстраційні дії, якими до державного реєстру було внесено відомості про зміни у складі власників та керівництва ТОВ «Даш – Бент Інвест». Зазначене підприємство є мажоритарним учасником ПАТ «Дашуківські бентоніти» - унікального кар’єру з видобутку бентонітових глин на Черкащині. Починаючи з 2015 року контроль над кар’єром незаконно утримується групою осіб, близькою до представника «сім’ї» В.Януковича, регіонала Віктора Бондика, колишнього керівника ДП «Укрхімтрансаміак», який переховується від НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.
Дівчині та її малолітнім дітям погрожували фізичною розправою. Під офіс прибуло мінімум 5 машин та бригада зовнішнього спостереження. На допомогу виїхав керівник відділу розслідувань журналу «Бізнес» Володимир Полевий. І хоча загальна кількість осіб рейдерів невідома на фото та відео вдалося зафіксувати щонайменше 5 з них. Серед них:
Юрій Фріндт – екс голова правління ПАТ «Дашуківські бентоніти». Смотрящій від В.Бондіка.
Віктор Бондік
Микола Ладан - сумнозвісний на Черкащині рецидивіст та за сумісництвом керівник ГО «Агенція антикорупційних реформ».
Свого часу він був героєм посту у ФБ Генерального прокурора України Юрія Луценка. Кандидат у нардепи від партії регіонів по 197 ВО у 2014 році. «Раніше судимий за корисливі злочини, розбій голова «Агенції антикорупційних реформ». Звучить майже так само, як «Раніше судимий за корисливі злочини Президент України Янукович»
Ймовірно, Вячеслав Надільнюк – співробітник СБ Юрія Фріндта.
Ймовірно, представник СБ «Укрхімтрансаміаку», підприємства, яке зараз контролюється людиною І.Кононенка та В.Бондика.
Довідково:
Віктор Бондик – наближена до Януковича особа…. Племінник дружини вождя та, ймовірно, його хресний син. Ще у 2007 році тоді ще прем’єр-міністр Янукович призначає Бондика керівником ДП "Укрхімтрансаміак" (його було звільнено лише у 2016р). Його брат – екс нардеп від регіоналів, права рука Ківалова, член Вищої ради юстиції, який призначав і до цього часу контролює безліч суддів та реєстраторів.
Одна зі схем, за якою Віктор Бондик крав гроші з бюджету – це оплата за космічними цінами бентонітової глини. Ця глина, начебто, використовувалася для підсипки під трубу аміакопроводу Тольяті-ОПЗ…. Увага! 1000 тонн на км труби. Тобто 1 тонна на метр! Глини, яка вбираючи вологу збільшується у об’ємі в три рази, а висихаючи – стає як камінь… Донецькі генії, які і зараз вірять, що безкарні.
Журнал «Бізнес» інформувати вас про подальший перебіг подій.