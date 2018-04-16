Тиск на державного реєстратора – черговий раунд боротьби за бентонітовий кар‘єр на Черкащині

Події відбувалися під будівлею комунального підприємства «Єдине вікно державної реєстрації» за адресою Київ, вулиця Бажова 9. Мета рейдерів – змусити державного реєстратора А.Петрик відмінити реєстраційні дії, якими до державного реєстру було внесено відомості про зміни у складі власників та керівництва ТОВ «Даш – Бент Інвест». Зазначене підприємство є мажоритарним учасником ПАТ «Дашуківські бентоніти» - унікального кар’єру з видобутку бентонітових глин на Черкащині. Починаючи з 2015 року контроль над кар’єром незаконно утримується групою осіб, близькою до представника «сім’ї» В.Януковича, регіонала Віктора Бондика, колишнього керівника ДП «Укрхімтрансаміак», який переховується від НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Дівчині та її малолітнім дітям погрожували фізичною розправою. Під офіс прибуло мінімум 5 машин та бригада зовнішнього спостереження. На допомогу виїхав керівник відділу розслідувань журналу «Бізнес» Володимир Полевий. І хоча загальна кількість осіб рейдерів невідома на фото та відео вдалося зафіксувати щонайменше 5 з них. Серед них:

Юрій Фріндт – екс голова правління ПАТ «Дашуківські бентоніти». Смотрящій від В.Бондіка.

Віктор Бондік

Микола Ладан - сумнозвісний на Черкащині рецидивіст та за сумісництвом керівник ГО «Агенція антикорупційних реформ».

Свого часу він був героєм посту у ФБ Генерального прокурора України Юрія Луценка. Кандидат у нардепи від партії регіонів по 197 ВО у 2014 році. «Раніше судимий за корисливі злочини, розбій голова «Агенції антикорупційних реформ». Звучить майже так само, як «Раніше судимий за корисливі злочини Президент України Янукович»

Ймовірно, Вячеслав Надільнюк – співробітник СБ Юрія Фріндта.

Ймовірно, представник СБ «Укрхімтрансаміаку», підприємства, яке зараз контролюється людиною І.Кононенка та В.Бондика.

Довідково:

Віктор Бондик – наближена до Януковича особа…. Племінник дружини вождя та, ймовірно, його хресний син. Ще у 2007 році тоді ще прем’єр-міністр Янукович призначає Бондика керівником ДП "Укрхімтрансаміак" (його було звільнено лише у 2016р). Його брат – екс нардеп від регіоналів, права рука Ківалова, член Вищої ради юстиції, який призначав і до цього часу контролює безліч суддів та реєстраторів.

Одна зі схем, за якою Віктор Бондик крав гроші з бюджету – це оплата за космічними цінами бентонітової глини. Ця глина, начебто, використовувалася для підсипки під трубу аміакопроводу Тольяті-ОПЗ…. Увага! 1000 тонн на км труби. Тобто 1 тонна на метр! Глини, яка вбираючи вологу збільшується у об’ємі в три рази, а висихаючи – стає як камінь… Донецькі генії, які і зараз вірять, що безкарні.

Журнал «Бізнес» інформувати вас про подальший перебіг подій.