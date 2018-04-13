Україна до 2019 має виплатити $3,8 млрд за зовнішніми боргами

В 2021 і 2022 роках суми виплат зовнішнім кредиторам зменшуватися до 4,29 млрд і 4,12 млрд доларів відповідно

Україні необхідно виплатити 3,8 млрд доларів за зовнішніми боргами до кінця поточного року. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Україна станом на 11 квітня повинна виплатити за зовнішнім державним боргом 99,07 млрд гривень (3,81 млрд доларів).

При цьому як обслуговування держборгу необхідно виплатити 1,68 млрд доларів.

У 2019 році сума виплат за зовнішніми боргами України зросте до 5,81 млрд доларів, з яких у рахунок обслуговування необхідно буде заплатити 1,77 млрд доларів.

Пік виплат припадає на 2020 рік — 6,75 млрд доларів, у тому числі 1,67 млрд доларів у рахунок обслуговування.

При цьому зазначається, що в 2021 і 2022 роках суми виплат зовнішнім кредиторам зменшуватися до 4,29 млрд і 4,12 млрд доларів відповідно.

У Мінфіні наголошують, що у разі дострокового припинення програм співпраці з Міжнародним валютним фондом також можливе істотне зростання вартості державних запозичень на зовнішніх ринках капіталу та зменшення попиту на ОВДП із боку нерезидентів на внутрішньому ринку капіталу.

Поєднання зазначених факторів може ускладнити виконання плану державних запозичень у майбутніх періодах.