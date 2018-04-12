Дмитро Сологуб: Міжнародні резерви України можуть досягти $21,6 млрд в 2018

Заступник голови НБУ наголошує, що за прогнозами Україна отримає $2 млрд від МВФ в цьому році

НБУ вважає, що уряд продовжить проводити структурні реформи та співпрацювати з МВФ, повідомляє Мінфін.

Завдяки цьому вдасться наростити резерви до $21,6 млрд.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що, за прогнозом регулятора, Україна отримає $2 млрд від МВФ в цьому році. Транш надійде у 3 кварталі. Це «розморозить» кредитні лінії від інших міжнародних партнерів, та дозволить наростити міжнародні резерви до $21,6 млрд на кінець 2018 року. Але, в наступні два роки резерви скоротяться через великі виплати за державним боргом.

Припинення співпраці з МВФ може поставити під ризик цей прогноз, а також звужує можливості уряду в залученні грошей від інших кредиторів. При цьому, за прогнозом НБУ, уряд збирається розмістити єврооблігації на $4 млрд в 2018 та 2019 роках.