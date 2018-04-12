Україна і Литва збільшила товарообіг

Володимир Грйсманг заявив, що товарообіг між країнами перевищує $1 мільярд

Товарообіг між Україною та Литовською Республікою перевищує $1 млрд підсумками 2017 року, передає Укрінформ.

Про це повідомив у Twitter Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі зі своїм литовським колегою Саулюсом Сквернялісом.

"Зустрічаємо в Будинку уряду Прем’єр-міністра Литви. Саулюс Скверняліс з візитом в Україні. Говоримо про політичну та економічну співпрацю. Наша взаємна торгівля перевищує $1 млрд, а спільні логістичні можливості можуть стати точкою подальшого зростання наших відносин", — зазначив Гройсман.

За його словами, Вільнюс — активний політичний союзник Києва на Балтиці і важливий економічний партнер в регіоні.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи логістичних можливостей, в тому числі в рамках роботи контейнерного залізничного маршруту "Вікінг" між портами Чорного та Балтійського морів.

"Важливий елемент діалогу — ситуація на сході України, підтримка формування миротворчої місії та посилення санкцій проти Росії, а також спільна протидія небезпечним політичним проектам на кшталт "Північного потоку-2", — написав Гройсман у Facebook.

Він наголосив, що про це йтиметься у четвер на Київському Безпековому форумі.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Литви бере участь у Київському Безпековому форумі, який триватиме у Києві 12-13 квітня.