Авіакомпанія Jordan Aviation починає польоти в Україну

В Києві Jordan Aviation буде обслуговуватися в аеропорту Жуляни. На лінії буде задіяний літак Boeing 737-300

Йорданська авіакомпанія Jordan Aviation з 25 квітня почне виконувати рейси з Аммана до Києва, передає Економічна правда.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на генеральне агентство авіаперевізника з продажу квитків "Тайки Турз".

На першому етапі польоти будуть виконуватися раз на тиждень по середах, а з 30 травня — два рази на тиждень по середах і неділях.

Вильоти з Аммана заплановані на 10:00, вильоти з Києва — на 14:30. Час у дорозі становитиме близько 3,5 годин.

Мінімальна заявлена ​​вартість авіаквитків в обидва боки становить 281 долар з урахуванням зборів. Подібна ціна доступна при покупці через генагенство. На сайті Jordan Aviation квитки продаються за ціною від 360 доларів в обидва боки.

Мінімальні тарифи включають харчування, перевезення 7 кг ручної поклажі і однієї валізи вагою до 23 кг.