Черговий валютний аукціон НБУ

Нацбанк на запланованому аукціоні до 100 млн. доларів купив лише 50,70 млн доларів

Національний банк 6 квітня купив на аукціоні $50,70 млн за середньозваженим курсом у 26,0477 гривень за долар, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що при загальному обсязі заявок суб'єктів ринку на $62,7 млн Нацбанк купив $50,70 млн.

За результатами аукціону мінімальний курс гривні становив 26,03 гривень за долар, максимальний — 26,05 гривень за долар та середньозважений — 26,0477 гривень за долар.