Україна разом з МВФ переглянуть можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал

Дані податки хочуть ввести задля збільшення інвестиційної привабливості, та як компенсатор втрат державного бюджету в результаті податкових змін

Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом перспективи заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, що дозволить підвищити інвестиційну привабливість країни, інформує УНІАН.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у Вінниці на нараді з питань децентралізації.

«За моїм дорученням, обговорюємо з Міжнародним валютним фондом введення податку на виведений капітал», - сказав президент.

За словами Порошенка, українська сторона обговорює з Фондом компенсатори втрат державного бюджету в результаті податкових змін.