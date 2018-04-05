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06
Вт., серп.
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Україна разом з МВФ переглянуть можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал

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Дані податки хочуть ввести задля збільшення інвестиційної привабливості, та як компенсатор втрат державного бюджету в результаті податкових змін

Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом перспективи заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, що дозволить підвищити інвестиційну привабливість країни, інформує УНІАН

Про це заявив президент України Петро Порошенко у Вінниці на нараді з питань децентралізації. 

«За моїм дорученням, обговорюємо з Міжнародним валютним фондом введення податку на виведений капітал», - сказав президент. 

За словами Порошенка, українська сторона обговорює з Фондом компенсатори втрат державного бюджету в результаті податкових змін. 

 