Йорданія планує збільшити імпорт української агропродукції

У 2017 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між країнами склав 174,1 млн. доларів

Йорданія зацікавлена у нарощенні поставок української пшениці та олії, а також пропонує Україні імпортувати оливкову олію, фініки та мінеральні добрива, передає НВ-Бізнес.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Йорданія залишається одним зі значних споживачів традиційних товарів українського сільськогосподарського експорту — зернових культур, жирів та олії. Окрім того, королівство може розглядатися як своєрідні “ворота” для просування української продукції на ринки інших арабських країн”, — зазначив в.о. міністра агрополітики Максим Мартинюк на зустрічі з Палатою представників Національних зборів Йорданії.

Згідно з даними Держслужби статистики, у 2017 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між країнами склав $174,1 млн, що на 4,4% більше у порівнянні з 2016 роком.

У 2017 році Україна експортувала до Йорданії товарів та послуг на суму $153,8 млн. Зокрема, аграрних товарів: зернові культури — $39,8 млн, жири і олії тваринного або рослинного походження — $22,9 млн, живі тварини — $6,5 млн, м'ясо і їстівні субпродукти — $5,4 млн.

Відзначається, що з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданією найвищий рівень двостороннього зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг склав понад $1 млрд у 2008 році.