Експорт зернових сягнув 30,8 млн тонн

Від початку 2017/2018 МР експортовано близько 14,2 млн тонн пшениці, 4,1 млн тонн ячменю, 12,3 млн тонн кукурудзи

Україна від початку 2017/2018 маркетингового року (МР, липень-червень) до 28 березня 2018 року експортувала 30,772 млн тонн зернових, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства, на сьогодні експортовано близько 14,2 млн тонн пшениці, 4,1 млн тонн ячменю, 12,3 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 328,8 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на Мінагропрод, Україна в 2016/2017 МР експортувала 43,9 млн тонн зернових.

За прогнозами міністерства, експорт зернових з України в 2017/2018 МР становитиме 41 млн тонн.