Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на 184,258 млн гривень

Кошти залучені в результаті продажу однієї серії облігацій терміном обігу 91 день із середньозваженою дохідністю 17,33% річних

Міністерство фінансів України 3 квітня 2018 року за допомогою первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 184,258 млн гривень, передає Укрінформ.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 квітня 2018 року, до державного бюджету залучено 184 257 636,96 гривень», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, було задоволено 19 заявок на покупку ОВДП із 22 поданих.

Зокрема, кошти вдалося залучити до бюджету за допомогою первинного розміщення ОВДП із терміном погашення 4 липня 2018 року (середньозважений рівень дохідності — 17,33%).