За 2017 рік потік туристів в Україну збільшився на 6%

Згідно з даними Мінекономрозвитку, за 2017 рік Україну відвідали 14,4 млн осіб

Минулого року Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж у 2016 році. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку, передає УНН.

Зокрема, згідно з даними МЕРТ, минулого року Україну відвідали 14,4 млн осіб, що на 6% більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, а також з Туреччини, Ізраїлю та Німеччини.

Потоки туристів швидко збільшувались з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції.