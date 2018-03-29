А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

09
Пт., серп.
11 Нові матеріали

За 2017 рік потік туристів в Україну збільшився на 6%

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Згідно з даними Мінекономрозвитку, за 2017 рік Україну відвідали 14,4 млн осіб

Минулого року Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж у 2016 році. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку, передає УНН.

Зокрема, згідно з даними МЕРТ, минулого року Україну відвідали 14,4 млн осіб, що на 6% більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, а також з Туреччини, Ізраїлю та Німеччини.

Потоки туристів швидко збільшувались з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції.