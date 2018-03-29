Апеляційний суд визнав правомірними рішення щодо банкрутства банку «Михайлівський»

За даними Фонду, вказаними судовими рішеннями підтверджується той факт, що укладення договорів призвело його неплатоспроможності

Апеляційний суд підтвердив правомірність застосування наслідків нікчемності правочинів, які були укладені банком «Михайлівський» напередодні визнання його неплатоспроможним, інформує Мінфін.

«Рішення господарських судів про застосування наслідків нікчемності правочинів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», є правомірними. Це підтвердив Рівненський апеляційний господарський суд, який своїми постановами визнав правомірними рішення судів попередньої інстанції про застосування наслідків нікчемності правочинів та стягнення на користь ПАТ «Банк Михайлівський» за зазначеними рішеннями грошових коштів на загальну суму 1,6 млрд грн», — повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Тобто, дії уповноважених осіб Фонду гарантування щодо встановлення фактів нікчемності вказаних договорів є правомірними.

Нагадаємо, тимчасову адміністрацію у банку було запроваджено з 23 травня 2016 року на підставі рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Процедуру ліквідації розпочато з 13 липня 2016 року. У рамках виплати гарантованого відшкодування вкладниками банку та прирівняними до них особами станом на 1 березня цього року отримано 2 357 млн грн.