Ціни на нафту знову подешевшали

Світові марки нафти дешевшають в середу, нафта Brent подешевшала до 69,6 долара за барель

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися в середу на даних про зростання запасів палива в США на минулому тижні, повідомляє MarketWatch, передає Інтерфакс-Україна.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,47 (0,67%) — до $ 69,64 за барель. На торгах у попередній день їх ціна опустилася на $ 0,01 (0,01%) і становила на закриття $ 70,11 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на травень вранці в середу зменшилися на $ 0,58 (0,89%) — до $ 64,67 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна знизилася на $ 0,3 (0,46%), завершивши торги на позначці $ 65,25 за барель.

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про те, що обсяг запасів нафти в США минулого тижня підскочив на 5,3 млн барелів. Інститут отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційні дані міністерство енергетики США опублікує в середу ввечері. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують підвищення запасів на 1 млн барелів.

За даними API, за минулий тиждень резерви бензину скоротилися на 5,8 млн барелів і дистилятів — на 2,2 млн барелів. При цьому аналітики очікують, що офіційна статистика покаже падіння даних обсягів відповідно на 2 млн барелів і 1,9 млн барелів.

"Ми очікуємо, що ситуація з дефіцитом поставок, що склалася за останні пару кварталів, поступиться надлишку, в основному, за рахунок сильного зростання американських поставок", — йдеться в повідомленні Barclays.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародної енергетичної біржі INE впала в середу на 4,7% — до 406,5 юаня за барель.