На рахунках ФГВФО закумульовано 14,8 мільярда гривень

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-лютий 2018 року склали 845,51 млн грн

Станом на 1 березня 2018 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 14,816 млрд грн.Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає Укрінформ.

«Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 березня 2018 року складає 14 816,21 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набуття чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютого 2012 року), у рамках виплати гарантованого відшкодування станом на 1 березня 2018 року склала 88 038,5 млн грн.

Упродовж 2014-2016 років задля забезпечення вчасної виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків і недопущення зростання соціальної напруги у суспільстві Фонд був змушений звертатися по додаткове фінансування до Національного банку та Міністерства фінансів.

Усі кошти (кредит НБУ у сумі 20 147,5 млн грн та позика від Міністерства фінансів (векселі) у сумі 59 558,9 млн грн були отримані на платній та поворотній основі (під 9-12,5% річних) та повною мірою спрямовувались на виплати вкладникам.

У лютому 2018 року Фонд здійснив дострокове погашення частки кредиту НБУ в сумі 900 млн грн. Крім того, ще 46,2 млн грн було сплачено у вигляді відсотків за користування кредитними коштами.