На рахунках ФГВФО закумульовано 14,8 мільярда гривень

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-лютий 2018 року склали 845,51 млн грн
Станом на 1 березня 2018 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 14,816 млрд грн.Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає Укрінформ.
«Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 березня 2018 року складає 14 816,21 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набуття чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютого 2012 року), у рамках виплати гарантованого відшкодування станом на 1 березня 2018 року склала 88 038,5 млн грн.
Упродовж 2014-2016 років задля забезпечення вчасної виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків і недопущення зростання соціальної напруги у суспільстві Фонд був змушений звертатися по додаткове фінансування до Національного банку та Міністерства фінансів.
Усі кошти (кредит НБУ у сумі 20 147,5 млн грн та позика від Міністерства фінансів (векселі) у сумі 59 558,9 млн грн були отримані на платній та поворотній основі (під 9-12,5% річних) та повною мірою спрямовувались на виплати вкладникам.
У лютому 2018 року Фонд здійснив дострокове погашення частки кредиту НБУ в сумі 900 млн грн. Крім того, ще 46,2 млн грн було сплачено у вигляді відсотків за користування кредитними коштами.
Загалом за весь період користування кредитними коштами Фонд виплатив НБУ 20 572,6 млн грн (у т.ч. 3 700 млн грн достроково), із них 5 209,4 млн грн — відсотки. Крім того, 3 794,1 млн грн виплачено відсотків за позикою Міністерства фінансів. При цьому варто нагадати, що щорічно Фонд сплачує за векселями, виданими Міністерству фінансів, лише частину нарахованих відсотків, решта буде сплачена на дату погашення векселів (2025-2031 роки).