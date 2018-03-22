Помічено різке збільшення цін на нафту

Через дані про падіння запасів нафти в США, ціни на нафту значно збільшились

Ціни на нафту еталонних марок, що піднялися напередодні до максимальних позначок з початку січня, потроху змінюються під час ранкових торгів у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures у четвер зросла на $ 0,07 (0,1%) — до $ 69,54 за барель. У середу контракти подорожчали на $ 2,05 (3,04%) — до $ 69,47 за барель.

Вартість ф'ючерсу на нафту WTI на травень в ході електронних торгів Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $ 0,12 (0,18%) — до $ 65,29 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подорожчали на $ 1,63 (2,57%) — до $ 65,17 за барель.

Як стало відомо напередодні зі звіту міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за минулий тиждень впали на 2,62 млн барелів, що в цілому співпало з оприлюдненими днем ​​раніше даними Американського інституту нафти (API). Опитані S & P Global Platts в середньому прогнозували збільшення запасів нафти за минулий тиждень на 2,6 млн барелів.

Видобуток нафти, тим часом, продовжив оновлювати історичні рекорди і підвищився на 26 тисяч барелів на добу, до 10,407 млн ​​б / д. При цьому імпорт нафти впав на 508 тисяч б / д, а експорт зріс на 86 тисяч б / д, до 1,57 млн ​​б / д. Імпорт з країн ОПЕК впав на 14%, до мінімальних з 2010 року 1,86 млн б / д.

"Побоювання з приводу надлишку пропозиції палива на ринку можуть проявитися пізніше, якщо видобуток в США продовжить зростати, проте поки надлишку не спостерігається, — говорить старший аналітик Sumitomo Corp. Мікіко Тейт. — Поки що всі показники виглядають як треба".