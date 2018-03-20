Визначено переможців Всеукраїнського фіналу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs

16-17 березня 2018 року в Американському Домі українські школярі презентували свої бізнес проекти під час Всеукраїнського фіналу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs. Всього у фіналі брали участь 20 команд з понад сотні запропонованих проектів, а переможці визначались за двома напрямками Business Concepts та Social Innovations.

Наталія Шкурка, керівник проектів Благодійного фонду ICEPP: «Проект об’єднав понад 60 талановитих та амбіційних старшокласників з різних куточків України. За кожним виступом колосальна робота майбутніх підприємців, їх менторів, запрошених тренерів, що проводили відео-лекції в рамках навчальної програми з підприємництва, та консультантів. Учасники Diamond Challenge – це найцінніший ресурс, це - потенціал України, який здатен змінювати своє життя та майбутнє всієї країни. Робота Благодійного фонду ICEPP полягає в тому, щоб мотивувати, надихати та підтримувати талановиту молодь та надавати необхідні можливості для її розвитку й вдосконалення».

Проекти за напрямком «Бізнес Концепції» (Business Concepts) оцінювали Дмитро Макаров, CEO і Co-Founder ZLODEI TEAM , Анна Петрова, засновник Startup Ukraine, Kyivworking таSelfmade Woman, Геннадій Шестак, співвласник і директор компанії UGEARS, волонтери Корпусу Миру Harrold Sargent та Brennan Purtzer.

Перше місце посіла команда із міста Олександрія (Кіровоградської області) із проектом InSky Energy. Проект Олександра Овечко та Данила Чесницького присвячений будівництву заводу, що вироблятиме електроенергію від глобальної електричної мережі через використання атмосферної електрики та телуричного (земного) струму.

«Ми дуже раді нашій перемозі, і щасливі, що зможемо поїхати до США, та взяти участь у півфіналі. Не зважаючи на те, переможемо ми там чи ні, все ж будемо шукати інвестиції, аби втілити проект в життя», - зауважили автори проекту InSkyEnergy Олександр Овечко та Данило Чесницький (11-й клас, м. Олександрія, Кіровоградська область).

Друге місце посів проект Solar Collector «Sun Light» Софії Перелигіної та Мілани Стеценко. Команда запропонувала створення сонячного колектора, який можна використовувати не лише для отримання електроенергії, а й гарячої воду та опалення. Технологія полягає в тому, що завдяки з’єднанню сонячного фотоелемента та колектора з силіконовими трубками, влітку він виробляє гарячу воду та електрику, а взимку - достатньо електроенергії, щоб забезпечити його постійне використання в умовах холодної температури.

«Над проектом ми працювали два роки. Ідея сонячного колектора постійно розвивалась, ми в цей час знаходили нові і нові ідеї. І настільки пройнялися цією темою, що зупинятися не будемо ні на крок. Можна сказати, що це наш початок наукової та підприємницької діяльності. Дуже щасливі, що нам запропонував Геннадій Шестак своє менторство, це велика удача», - відзначили Софія Перелигіна та Мілана Стеценко.

Третє місце посів проект YourJob, який розробили старшокласники із міста Київ - Богдан Марків, Микита Горбачов, Стефанія Ружанська та Віктор Іост. Їх ідея у створенні платформи для пошуку постійної або тимчасової роботи для підлітків, студентів, молодих людей без досвіду роботи. Було створено алгоритм оцінки потенційних співробітників залежно від їхніх особистих даних, часу роботи з сайтом, досвіду та зворотного зв’язку із роботодавцями.

За словами Brennan Purtzer, волонтера Peace Corps Ukraine, день визначення переможців – є крапкою відліку їх власної справи. «Ви почали важливу річ у вашому житті. Майбутнє вашої країни – за вами», - наголосив Brennan Purzter.

Анна Петрова, засновник Startup Ukraine, Kyivworking та Selfmade Woman: «Кожен з учасників отримав сьогодні великий досвід. Не важливо, переміг ти чи ні, головне – участь та робота, oо була зроблена при підготовці проекту. Усе це знадобиться вам у майбутньому».

Геннадій Шестак, співвласник і директор компанії UGEARS: «Головне, що сьогодні учасники зробили свій перший крок у світ бізнесу. Це достатньо жорсткий світ, але в той же час дуже цікавий».

Дмитро Макаров, CEO і Co-Founder ZLODEI TEAM: «Я починав свою справу з командою із трьох людей, зараз у нас більш 60-ти, а річний грошовий обіг зараз складає більш 5 млн. доларів. Хочу порадити сьогоднішнім учасникам бути самокритичними, не зупинятись на труднощах, не боятися їх долати. Навіть Дональд Трамп п’ять разів був банкротом, але бачите, яких результатів він досяг».

Проекти за напрямком «Соціальні Інновації» (Social Innovations) оцінювали Омар Кардентей, заступник прес атташе Відділу освіти преси та культури Посольства США в Україні, Роберт Бонд,PhD, керівник $22 мільйонного проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», Руслана Шадріна, молекулярний генетик, спів засновниця Myhelix, Владислав Малащенко, засновникGood Bread from Good People, Ірина Білоус, заступник керівника проекту USAID/ENGAGE та Анна Гулевська-Черниш, голова Правління ГО «SIlab Ukraine».

Перше місце посіла команда eTouch з Харкова. Артем Лаптєв та Андрій Колосов розробили дешевий портативний винахід для людей з повною або частковою сліпотою. Він дозволить отримувати доступ до будь-якого електронного текстового матеріалу для освіти, роботи та особистого життя, перекладаючи його у шрифт Брайля.

Друге місце посів проект Second Life Of Tire (Липовець, Вінницька область). Михайло Скалацький, Богдан Смалюх та Лілія Карпіна запропонували концепцію організації виробництва для переробки старих зношених автомобільних шин у гумову тротуарну плитку, придатну для використання у виробничих та соціальних сферах.

А на третьомі місці – київська команда Inclusive Map. Основними завданнями проекту Поліни Чеснокової та Олени Кісловської є створення мобільного додатку з картою, де позначено всі інклюзивні місця Києва, проведення навчальних семінарів для власників бізнесу щодо адаптації їх інфраструктури до потреб людей з інвалідністю, а також допомога планування таким людям корисного та цікавого дозвілля в межах свого міста.

Ірина Білоус, заступник керівника проекту USAID/ENGAGE: «Я вражена, що наша молодь така талановита, інноваційна і творча. Те, як ви бачите проблеми і те, як ви намагаєтесь їх вирішувати, які підходи ви шукаєте, власне, вся ваша презентація – була неперевершеною і захоплюючою. Ви дуже талановиті. Не зупиняйтесь, продовжуйте втілювати ваші ідеї в життя, працюйте над ними».

Владислав Малащенко, засновник Good Bread from Good People: "Я не пам’ятаю, що я робив в свої 15 років. Мабуть, просто ходив в школу. А ви тут у такому віці вже генеруєте ідеї та прагнете їх втілити в житті. Це – круто".

Омар Кардентей, Заступник прес аташе Відділу освіти, преси та культури Посольства США в Україні: "Я так радію, що не дивлячись на сніг і вихідний день, я прийшов на фіналDiamond Challenge. Ви (учасники) – такі надихаючі, такі розумні, такі підготовлені, і такі відважні. Ваші ідеї заслуговують на те, щоб про них почула вся Україна і весь світ".

Проект Diamond Challenge Ukraine for High School Entrepreneurs проходив за підтримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» , що впроваджується Pact в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Переможців очікує нагорода у розмірі 1000 доларів США та подорож до США, де з 11 до 13 квітня під час Youth Entrepreneurship Summit (Молодіжний Підприємницький Саміт) пройде півфінал та Всесвітній фінальний раунд. Переможці цього етапу отримають грошові премії: перше місце – 11 тисяч доларів США, друге – 7000 доларів США, третє – 3500 доларів США.

Вболіваємо разом за українські команди!