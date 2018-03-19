«Нова пошта» відповіла на звинувачення ГПУ

Компанія вимагає припинити кримінальне провадження проти неї та заявляє, що у справі з ГПУ буде битися за інтереси усього бізнесу в Україні

Сьогодні, 19 березня, на прес-конференції в агенстві «Інтерфакс» керівництво компанії «Нова пошта» озвучило публічну позицію щодо обшуків, які ГПУ провело у минулу п’ятницю. За словами співвласника компанії Вячеслава Клімова 16 березня були проведені обшуки в 42 касах в шести відділеннях по всій Україні і в центральному офісі. «Жодних порушень не було, тільки в відділенні №1 міста Харкова правоохоронці вилучили 132 тис. грн», — заявив він. Ці кошти, за версією компанії, — це грошовий переказ, який мав отримати клієнт компанії у цьому відділені.

Директор інвестиційної компанії «Dragon Capital» Томаш Фіала прокоментував , що обшуки у одного з найбільших платників податків в Україні – це не той сигнал, якого очікують інвестори від України. «Замість створення незалежної Служби фінансової розлідувань СБУ, ГПУ, ДФС та поліція продовжують чинити тиск на бізнес» — сказав Томаш.

Генпрокуратура проводила обшуки в рамках провадження, в якому «Нову пошту» звинувачують у несплаті податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Натомість, за словами її топ-менеджменту, компанія є одним з найбільших платників податків. У 2017 році вона сплатила 2,3 млрд грн податків, що складає близько 10 млн грн протягом кожного робочого дня.

Зазначені цифри справляють враження у порівнянні з розміром порушень, зафіксованих під час обшуку (132 тис. грн)

"Я хочу наголосити, що зараз "Нова пошта" б'ється не лише за себе. Ми сильна компанія із серйозним ресурсом, і ми б'ємося за тисячі підприємців, які такого ресурсу не мають, які залякані свавіллям і силою влади, що поводиться агресивно стосовно них. Я можу стверджувати, що без сильного й успішного підприємництва, без сильного й успішного бізнесу в України немає майбутнього", — резюмував В.Клімов.

«Така позиція співзвучна з місією Української бізнес асоціації. Великі і сильні завжди повинні захищати менших. Ми підтримуємо «Нову пошту» у справі захисту бізнесу в Україні», — прокоментував справу Володимир Чеповий, президент УБА.

Кримінальне провадження відносно «Нової пошти» було розпочато ще 18.11 2017 р. Саме у цю своєрідну «чорну п’ятницю» для українського бізнесу до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань слідчі Генпрокуратури одномоментно внесли сотні проваджень. Така поспішність обумовлена тим, що вже з понеділка, 20 листопада ГПУ позбавлялася функції слідства, яка має бути передана до ще не сформованого Держбюро розслідувань. Можемо лише здогадуватися скільки сюрпризів для бізнесменів підготувало відомство Ю.Луценка.