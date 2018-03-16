ЄІБ виділить кредит у 932 млн євро на фінансування проекту TANAP

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЕIB) 15 березня затвердила надання кредиту в розмірі €932 млн на фінансування будівництва Трансанатолійського газопроводу (TANAP), говориться в повідомленні банку, передають Фінанси.

При цьому банк не уточнює, хто виступає бенефіціаром за кредитом.

Раніше кредитування даного проекту було схвалено Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовим банком та Азіатським банком інфраструктурних інвестицій.

Газопровід TANAP довжиною 1,85 тис. км призначений для транспортування азербайджанського газу з родовища Шах-Деніз в рамках “Стадії-2” його розробки від грузино-турецького кордону до західних кордонів Туреччини.

Закладка фундаменту газопроводу TANAP відбулася в березні 2015 року в турецькій провінції Карс. Пропускна спроможність газопроводу складе як мінімум 16 млрд кубометрів на рік, з яких 10 млрд кубометрів будуть направлятися в Європу, 6 млрд кубометрів — в західні регіони Туреччини.

В перспективі потужність труби буде доведена до 24 млрд кубометрів газу на рік, а потім — до 31 млрд кубометрів.

Поставки газу по TANAP в Туреччину почнуться з кінця червня 2018 року. Причому в перший рік обсяг поставок газу в Туреччину складе 2 млрд кубометрів, у другий рік — 4 млрд кубометрів, в третій рік — 6 млрд кубометрів.