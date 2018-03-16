МЕРТ планує розширити торгівлю з Великою Британією

За словами Микольської, важливо не лише поглиблювати торгівлю з традиційними торговельними партнерами, але й шукати форми співпраці з іншими ринками

Міністерство економічного розвитку і торгівлі працює над забезпеченням та розширенням доступу українських товарів і послуг до ринку Великої Британії, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

«15 березня у Мінекономрозвитку відбулась робоча зустріч заступника міністра економічного розвитку і торгівлі — торгового представника України Наталії Микольської з директором управління економічної дипломатії Міністерства закордонних справ та справ співдружності Великої Британії Х'ю Елліоттом та Провідним переговірником Великої Британії по Східній Європі та Центральній Азії Сарою Крофт. Під час зустрічі учасники обговорили стан торговельних відносин між Україною та Великою Британією, а також подальший розвиток двосторонніх відносин після виходу Великої Британії з Європейського Союзу», — йдеться в повідомленні.

«Працюємо над тим, щоб забезпечити та розширити доступ українських товарів і послуг до британського ринку, і щоб він залишився незмінним після виходу Великої Британії з ЄС», — Микольська.

За її словами, Велика Британія є “ринком у фокусі” для українського експорту згідно з Експортною стратегією України.

Як повідомлялось, у 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Великою Британією склав близько 1 279,1 млн дол. США. Загальний обсяг експорту з України до Великої Британії склав 480 млн дол. США. Серед ТОП-10 товарів експорту з України до Великої Британії: чорні метали, жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, залишки і відходи харчової промисловості, електричні машини, деревина і вироби з деревини, реактори ядерні, котли та машини, готові продукти із зерна, вироби з чорних металів, текстильні вироби.