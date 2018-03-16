Від початку 2018 року НБУ закупив 800 млн доларів золотовалютних резервів

Національний банк України в цьому році вже закупив $800 млн золотовалютних резервів, заявляє президент України Петро Порошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо я не помиляюся, лише в цьому році, в 2018 році, Національний банк закупив золотовалютних резервів близько $800 млн", — сказав П.Порошенко під час представлення нового голови НБУ Якова Смолія в четвер у Києві.

Він підкреслив, що основним завданням Національного банку сьогодні є забезпечення стабільності національної грошової одиниці, забезпечення інфляційного таргетування і, як результат, нарощування золотовалютних резервів. Він також нагадав, що НБУ вже в цьому році здійснив облікові виплати за зовнішнім боргом.

"У нас не було жодного дня, коли країна залишилася б без керівництва Національного банку. Упевнений в тому, що кроки нового керівника Національного банку матимуть підтримку і президента, і парламенту, і уряду", — зазначив глава держави.