МВФ радить уряду України встановити ринкові ціни на газ

Як зазначає Люнгман, визначення ринком ціни на газ унеможливить як сегментацію ринку, так і повернення до практики прихованих і позбавлених адресності субсидій

Міжнародний валютний фонд порадив Україні встановити ринкові ціни на газ, повідомляють Фінанси.

На думку МВФ, ринкові ціни на газ унеможливлять практику прихованих і позбавлених адресності субсидій.

Про це повідомляє Дело з посиланням на DW.

Таким чином постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман прокоментував позицію президента України Петра Порошенка щодо вимог кредиторів. Реформування цін на енергоносії, зазначив він у відповідь на запитання видання, є одним з найбільш визначальних досягнень в Україні протягом останніх років.

Президент Порошенко раніше припускав, що рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги Фонду.

“Залишається важливим, щоб ціни на газ визначалися ринком, що унеможливить як сегментацію ринку, так і повернення до практики прихованих і позбавлених адресності субсидій”, — підкреслив Люнгман.

Він додав, що поточна система субсидій на житлово-комунальні послуги захищає найбільш вразливі домогосподарства від зростання ціни на газ.

Нагадаємо, саме ціни на газ є однією з тем суперечок Києва і МВФ. Останній вимагає доведення цін на газ для населення до ринкового рівня — мова йде про подорожчання на 30 відсотків, до 1 квітня.

У свою чергу Порошенко заявляє, що чимало українців не відчувають ефекту від реформ через те, що вони зіткнулися з девальвацією і попереднім підвищенням цін на газ на вимогу МВФ.