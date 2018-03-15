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Китайська компанія зацікавилась виробництвом вітротурбін в Україні

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Компанія Sany Group планує розвивати вітроенергетичні проекти в Україні

Китайська компанія Sany Group аналізує можливості співпраці з Україною у вітроенергетичному секторі, а саме – щодо виробництва вітрових турбін, розробки проектів з вітроенергетики і залучення інвестицій у цей сектор, повідомляє НВ-Бізнес.

Про це йшлося на зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука із заступником генерального директора китайської компанії Ларі Вонгом.

"Ми дуже зацікавлені розвивати вітроенергетичні проекти в Україні. Більш того, ми розглядаємо для себе Україну, як вікно у Східну Європу", — зауважив пан Вонг.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити співпрацю. Зокрема, Держенергоефективності надасть компанії для ознайомлення перелік потенційних перспективних проектів із вітроенергетики в Україні.