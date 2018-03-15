НБУ ініціює стрес-тестування 25 найбільших за активами банків

Банки, які потребуватимуть капіталу, мають до кінця року розробити і виконати програму капіталізації і/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу

Національний банк України (НБУ) має намір у 2018 році провести оцінку стійкості 25 українських банків, повідомляється на веб-сайті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

Об'єктами стрес-тестування будуть: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк "Південний", Креді Агріколь банк, Промінвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк , ВТБ банк, банк "Кредит Дніпро", Мегабанк, банк "Восток", а-банк, Ідея банк, Універсал банк, а також банк "Інвестицій та заощаджень".

Зазначені фінустанови є найбільшими за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів і депозитів фізичних осіб. Сукупно на ці банки припадає 93% активів банківського сектора.

Нацбанк уточнює, що оцінка здійснюватиметься станом на 1 січня, і складатиметься з трьох етапів. Перший етап передбачатиме перевірку аудиторськими компаніями якості активів банку і прийнятності забезпечення за кредитами; другий — екстраполяцію Нацбанком результатів першого етапу і оцінку достатності капіталу банку; третій — оцінку НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливого макроекономічним сценарієм.

При цьому базовий макроекономічний сценарій грунтується на публічних прогнозах НБУ, окрім прогнозу обмінного курсу, що базується на даних консенсус-прогнозу.

У свою чергу несприятливий сценарій побудований на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які приводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в істотних обсягах. Згідно з міжнародною практикою, такі припущення мають формувати жорсткий, але правдоподібний сценарій.

Результати оцінки стійкості будуть оприлюднені до кінця року.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці 2017 року прийняв рішення про проведення щорічної, з 2018 року, оцінки стійкості банків. Відповідне Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України затверджено постановою правління НБУ №141 від 22 грудня 2017 року.

За даними НБУ, введення такого інструменту, як щорічна оцінка стійкості, надсть можливість виявити не лише поточні, а й майбутні ризики банків. Це надааст можливість банкам сформувати капітал, достатній для нівелювання майбутніх ризиків, що сприятиме підвищенню стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банків.