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На черговому аукціоні НБУ купив $59,3 млн доларів

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На валютному аукціоні в понеділок Нацбанк придбав  59,3 млн доларів по середньому курсу 25,94 гривні/долар

Національний банк купив 59,3 млн доларів на аукціоні в понеділок при пропозиції 61 млн доларів, передають Фінанси.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Мінімальний курс купівлі інвалюти склав 25,93 UAH/USD, максимальний — 25,95 UAH/USD.

Всього в аукціоні хотіли взяти участь 30 учасників, проте було задоволено 27 заявок.

Зазначимо, в 2017 році Національний банк купив на аукціонах 2,271 млрд доларів, продав — 1,009 млрд доларів.