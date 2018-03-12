На черговому аукціоні НБУ купив $59,3 млн доларів

На валютному аукціоні в понеділок Нацбанк придбав 59,3 млн доларів по середньому курсу 25,94 гривні/долар

Національний банк купив 59,3 млн доларів на аукціоні в понеділок при пропозиції 61 млн доларів, передають Фінанси.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Мінімальний курс купівлі інвалюти склав 25,93 UAH/USD, максимальний — 25,95 UAH/USD.

Всього в аукціоні хотіли взяти участь 30 учасників, проте було задоволено 27 заявок.

Зазначимо, в 2017 році Національний банк купив на аукціонах 2,271 млрд доларів, продав — 1,009 млрд доларів.