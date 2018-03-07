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Чистий прибуток МХП збільшився втричі

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 За даними Лондонської біржі, експортна виручка МХП виросла на 15,3% — до 732 млн доларів

Чистий прибуток агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" минулого року зріс в 3,3 рази — до 230 мільйонів доларів в порівнянні з 2016 роком.Про це повідомляє Економічна Правда послаючись на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в звіті компанії, оприлюдненому на сайті Лондонської біржі, її виручка за минулий рік збільшилася на 13,4% — до 1,288 млрд доларів.

Експортна виручка виросла на 15,3% — до 732 млн доларів, що становить 57% загальної виручки (в 2016 році — 56%).

Валовий прибуток МХП виріс на 14,5% — до 396 млн доларів, операційний — на 15,1%, до 365 млн доларів в 2016 році.

EBITDA компанії в 2017 році збільшилася на 10,6% — до 459 млн доларів, EBITDA маржа знизилася до 36% з 37%.

"Наші фінансові результати відповідають очікуванням правління. Експорт курятини, масел і зерна збільшив нашу виручку у твердій валюті на 15% в порівнянні з показником минулого року в 732 млн доларів", — наводяться в звіті агрохолдингу слова головного виконавчого директора Юрія Косюка.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.

Нагадаємо, у 2017 році виробники курятини отримали половину коштів з програми дотацій з компенсації ПДВ. На таку програму було передбачено в 2017 році 4 млрд грн. З них за січень-жовтень "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка отримав 1,4 млрд грн, Укрлендфармінг Олега Бахматюка — 517 млн грн.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. Проте не виключив птахівництво із загальної системи держпідтримки.

Наразі агрохолдинг будує у Вінницькій області одну з найбільших в Європі птахофабрик.