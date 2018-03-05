Завдяки ухваленню пакету законів BEPS ми матимемо змогу активізувати валютну лібералізацію — Чурій

Ухвалення повного пакета законів BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) дасть Національному банку України (НБУ) можливість активізувати валютну лібералізацію, повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом лунала думка (під час засідання Національної ради реформ 3 березня), що Україна має ухвалити не лише той необхідний пакет BEPS, згідно з яким країна взяла на себе зобов'язання, а й повний пакет BEPS, який дозволив би нам проводити активніше лібералізацію, оскільки на сьогодні ми бачимо ситуацію, коли без обміну податковою інформацією нам дуже важко буде в майбутньому знімати обмеження, передусім для інвестицій в українські компанії, для інвестицій фізичних осіб за кордон", — сказав він на прес-конференції в Києві в понеділок.

При цьому Р.Чурій додав, що ухвалення повного пакета законів BEPS необхідно здійснювати з амністією капіталів. "Дуже важко, напевно, буде знайти підтримку в парламенті щодо обміну податковою інформацією, з одного боку, а з іншого боку, того, щоб відбулася амністія капіталів... За оцінкою НБУ, ухвалення пакета BEPS, напевно, необхідно все-таки здійснювати з податковою амністією або так званою нульовою декларацією", — сказав він.

Після завершення прес-конференції О.Чурій також повідомив, що Україна може потрапити під санкції "із серії FATF", якщо не ухвалить мінімальний пакет законів BEPS.

"Мінімальний пакет законів BEPS треба ухвалювати, оскільки, якщо ми не ухвалимо мінімальний пакет, у нас будуть певні санкції з серії FATF", — сказав він.