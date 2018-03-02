За лютий НБУ поповнив міжнародні резерви майже на 400 мільйонів доларів

Національний банк України у лютому поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 397 мільйонів доларів, передає УНІАН.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за лютий, опублікованому на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, зростання прибутковості гривневих облігацій внутрішньої держпозики сприяв підвищенню попиту на ці папери серед нерезидентів, що посилило приплив капіталу від них. Разом з зростанням надходжень валютної виручки від експортерів на тлі збереження сприятливої кон'юнктури на світових ринках це позитивно вплинуло на пропозицію валюти на міжбанківському ринку.

Як наслідок, обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,8% в лютому і 4% з початку року, що і дозволило НБУ продовжити поповнення резервів на міжбанківському ринку.