Віталій Ільченко: Спрощення ввезення незареєстрованих в Україні пестицидів може перетворити її на полігон для випробувань

Ухвалення Верховною Радою законопроекту #6606 про спрощення ввезення незареєстрованих в Україні пестицидів може перетворити її на полігон для випробувань, повідомив власник групи компаній UKRAVIT Віталій Ільченко

“Це спосіб зробити з України велику аграрну лабораторію, полігон для проведення експериментів. Можливо, ввозитимуть нові хімічні речовини, які пройшли випробування, але не отримали дозвіл на використання в інших країнах. І компанія, витративши великі кошти, щоб не втратити їх, зможе зареєструвати препарат в Україні та зробити на цьому бізнес. Україну в світі сприймають як європейську країну, і при реєстрації препарату вже на цій основі в подальшому можна буде проводити реєстрацію в багатьох країнах”, — заявив він на прес-конференції в агентстві “Інтерфакс-Україна”.

За словами Ільченка, зараз українські наукові установи для проведення експериментів мають право ввозити і реєструвати невеликі обсяги хімічних речовин. “Щоб використовувати хімічні речовини на українських полях, треба проходити процес державної реєстрації, який в Україні становить від одного до двох років, а в ЄС процес реєстрації нових діючих речовин становить до 10 років”, — зазначив власник UKRAVIT.

Віталій Ільченко також повідомив, що розгляд Верховною Радою законопроекту #6606 заплановано на четвер, 1 березня.

Співінвестор проекту “Український Бізнес Хаб” Володимир Чеповий зауважив, що цей законопроект суперечить європейським нормам: “Це прецедент лобіювання закону, який порушує європейські норми. Лобіюються чіткі інтереси глобальних корпорацій, яким вигідно мати таку територію, як наша країна, де можна проводити швидкі експерименти”.

У зв’язку з цим UKRAVIT планує направити звернення до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради з вимогою направити законопроект на доопрацювання, зокрема ввести додаткові вимоги щодо обов’язкової реєстрації ввезених в Україну препаратів в одній з країн ЄС або СОТ.

Як повідомлялося, народні депутати пропонують спростити ввезення незареєстрованих в Україні пестицидів. Відповідний законопроект #6606 щодо ввезення пестицидів на митну територію України зареєстрований в парламенті 21 червня 2017 р. Його авторами виступили члени Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, Вадим Івченко, Олег Кулініч та Микола Кучер.

Депутати, зокрема, пропонують при ввезенні незареєстрованих в Україні пестицидів скасувати необхідність документального підтвердження їх державної реєстрації в країні, де такі пестициди виробляються.

На думку авторів законопроекту, існуюча норма щодо необхідності документального підтвердження держреєстрації пестицидів, які не зареєстровані в Україні, призводить до того, що країна втрачає свої позиції в рейтингу ведення бізнесу через дискримінаційні умови виходу міжнародних інноваційних технологій на ринок.

Група компаній UKRAVIT займається виробництвом і продажем пестицидів, добрив з мікроелементами, засобів для знищення гризунів та побутових комах.