Сільськогосподарський підрозділ Dowdupont™ буде називатися Corteva Agriscienc™, коли стане незалежною компанією

Corteva Agriscience™ уособлює призначення компанії - збагачувати життя тих, хто виробляє, і тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь

ВІЛМІНГТОН (Делавер, США), 26 лютого 2018 г. – Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont™ (NYSE: DWDP) сьогодні оголосив про назву майбутньої компанії, яка утвориться після завершення процесу роз'єднання, що очікується 1 червня 2019 р. Майбутня сільськогосподарська компанія буде називатися Corteva Agriscience™ (kohr -'teh-vah; кор-'те-ва), що походить від поєднання слів, які означають «серце» і «природа».

«Це – початок захопливої подорожі, - повідомив Джеймс К. Коллінз мл., головний операційний директор Сільськогосподарського підрозділу DowDuPont. – Corteva Agriscience™ об'єднує три бізнеси з глибокими зв'язками та відданістю поколінням фермерів. Наше нове ім'я підтверджує нашу історію, орієнтуючись на прихильність збільшувати продуктивність фермерів, а також покращувати здоров'я і добробут споживачів, яких вони годують. З найзбалансованішим портфелем продуктів в галузі, майже сторічною агрономічною експертизою і неперевершеним інноваційним підходом, Corteva Agriscience™ стане провідною сільськогосподарською компанією, орієнтованою на спільну роботу з усією продовольчою системою для забезпечення постачання безпечних продуктів харчування».

Corteva Agriscience™ об'єднує бізнеси Засоби захисту DuPont, DuPont Pioneer і Dow AgroSciences з метою створення незалежної компанії, яка формує ринок, з провідними ринковими позиціями в технологіях виробництва насіння, засобів захисту рослин та цифрових технологіях в сільському господарстві.

Майбутня компанія накопичила значний потенціал кращих талантів, технологій, інновацій, наукових досліджень і розробок, які унікально позиціонують компанію з метою перетворення нашої продовольчої системи, допомагаючи фермерам отримувати кращі, рясні і якісні врожаї, використовуючи менше природних ресурсів.

«Ми будемо продовжувати інвестувати в найвідоміші та преміальні бренди сільського господарства: насіннєві бренди Pioneer®, Encirca®, недавно представлений Brevant™, наші удостоєні нагород продукти захисту рослин, такі як фунгіцид Aproach® Prima та гербіцид Quelex™ з діючою речовиною Arylex™, в той же час представляючи ринку нові продукти нашого надійного портфоліо», - сказав Коллінз.

Крім корпоративної назви, сьогодні майбутня сільськогосподарська компанія представила фірмову символіку і логотип бренду Corteva Agriscience™ (www.corteva.com) в рамках Commodity Classic, найбільшої сільськогосподарської виставки США.

Головний офіс майбутньої компанії буде розташований в Вілмінгтоні, штат Делавер (США) та об'єднає ключові корпоративні підтримуючі функції. Офіси в Джонстоне, Айові та Індіанаполісі, штат Індіана, будуть служити як глобальні бізнес-центри з керівництвом бізнес-напрямків, функцій підтримки бізнесу, досліджень і розробки, глобальної мережі постачань, а також відділами продажів і маркетингу, розташованих у двох локаціях Середнього Заходу.

DowDuPont буде підтримувати нову фірмову назву серією заходів, які відбуватимуться до моменту, коли підрозділ стане незалежною компанією.

Про DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) - це холдингова компанія, що об'єднує The Dow Chemical Company і DuPont, на основі якої будуть створені великі незалежні публічні компанії в сегментах продукції для сільського господарства, наукомістких матеріалів і спеціальних продуктів, які займуть провідні позиції у відповідних галузях завдяки продуктивним і науково-обгрунтованим інноваціям, що задовільняють потреби клієнтів і мають свій внесок у вирішення проблем глобального масштабу. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті: www.dow-dupont.com.

Слідкуйте за Corteva Agriscience™ на Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube.

Усі продукти, позначені символами ™, ℠ або ®, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками DowDuPont, якщо не вказано інше.

Контактна інформація:

Gregg M. Schmidt

302-996-8368

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.