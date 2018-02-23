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"Кернел" залучив $100 млн кредитування

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22 лютого аграрна група привернула відновлювану кредитну лінію для поповнення оборотного капіталу в експортному бізнесі

“Кернел”, одна з найбільших українських аграрних груп, 22 лютого привернула відновлювану кредитну лінію з синдикатом європейських банків лімітом $100 млн, інформують Фінанси.ua.

Згідно з повідомленням компанії на сайті Варшавської фондової біржі, 2,5-річна лінія буде використана для поповнення оборотного капіталу в експортному бізнесі в Україні.

“Кернел” — найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію “Кернел” експортує більш ніж в 60 країн світу.

Компанія 2017ФГ скоротила чистий прибуток на 21,7% — до $176,2 млн, а виручка зросла на 9,1% — до $2,169 млрд.

У першому кварталі 2018 ФГ “Кернел” знизив чистий прибуток в 2,8 разу — до $22,8 млн, при зростанні виручки на 39,6% — до $536,1 млн.