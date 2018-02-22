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04
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Уряд розпочав переговори з потенційними партнерами для управління ГТС

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Україна веде переговори з першими сімома міжнародними компаніями, що зацікавились у спільному управлінні газотранспортною системою

Урядова робоча група розпочала консультації з іноземними компаніями-операторами магістральних газових систем щодо партнерства в управлінні газотранспортною системою (ГТС) України, інформує НВ-Бізнес.

Про це повідомив віце-прем'єр Володимир Кістіон на своїй Facebook-сторінці.

“Розпочали консультації із першими сімома міжнародними компаніями, які проявили інтерес у спільному управлінні газотранспортною системою України”, — написав він.

Так, протягом двох днів урядова робоча група заслухає пропозиції компаній щодо потенційного партнерства.