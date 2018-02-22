Уряд розпочав переговори з потенційними партнерами для управління ГТС

Україна веде переговори з першими сімома міжнародними компаніями, що зацікавились у спільному управлінні газотранспортною системою
Урядова робоча група розпочала консультації з іноземними компаніями-операторами магістральних газових систем щодо партнерства в управлінні газотранспортною системою (ГТС) України, інформує НВ-Бізнес.
Про це повідомив віце-прем'єр Володимир Кістіон на своїй Facebook-сторінці.
“Розпочали консультації із першими сімома міжнародними компаніями, які проявили інтерес у спільному управлінні газотранспортною системою України”, — написав він.
Так, протягом двох днів урядова робоча група заслухає пропозиції компаній щодо потенційного партнерства.