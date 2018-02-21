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ICU придбає "Трансгарант-Україна"

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Інвестгрупа ICU отримала дозвіл від АМКУ на придбання понад 50% в статутному капіталі "Трансгарант-Україна"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл інвестиційної групи ICU через компанію Aina Management Ltd (р. Нікосія, Кіпр) на придбання "Трансгарант-Україна" — дочірнього підприємства російського залізничного оператора ТОВ "Фірма "Трансгарант" з групи FESCO, інформує УНІАН

Згідно з повідомленням, АМКУ дозволив Aina Management Ltd придбати понад 50% в статутному капіталі "Трансгарант-Україна". 

У документі дозволу йдеться, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України. 

Відзначається, що Aina Management Ltd здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, та входить до складу групи ICU, яка контролюється двома фізичними особами — громадянами України. 

 