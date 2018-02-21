ICU придбає "Трансгарант-Україна"

Інвестгрупа ICU отримала дозвіл від АМКУ на придбання понад 50% в статутному капіталі "Трансгарант-Україна"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл інвестиційної групи ICU через компанію Aina Management Ltd (р. Нікосія, Кіпр) на придбання "Трансгарант-Україна" — дочірнього підприємства російського залізничного оператора ТОВ "Фірма "Трансгарант" з групи FESCO, інформує УНІАН.

Згідно з повідомленням, АМКУ дозволив Aina Management Ltd придбати понад 50% в статутному капіталі "Трансгарант-Україна".

У документі дозволу йдеться, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Відзначається, що Aina Management Ltd здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, та входить до складу групи ICU, яка контролюється двома фізичними особами — громадянами України.