Цього року розпочнеться будівництво євроколії — Омелян

Міністр інфраструктури заявив, що проект євроколії зі Мукачево — Будапешт планується завершити вже цього року

Цього року планується розпочати проекти з будівництва залізничного з'єднання колією європейського стандарту 1435 мм Львова з кордоном Польщі, а також Будапешта з Мукачевим, інформує УНІАН.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

"На цьому етапі ми говоримо про з'єднання євроколією Львова з кордоном Польщі. Також є перспектива євроколії, яка з'єднає Будапешт і Мукачево. Ми сподіваємося, що ці проекти будуть розпочаті цього року, а проект до Мукачевого можливо буде завершено цього року", — сказав він.

За словами міністра, надалі планується з'єднати євроколією Львів, Київ та Одесу.