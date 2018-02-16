Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

09
Пн., вер.
5 Нові матеріали

МЕРТ прогнозує проведення перших приватизаційних конкурсів на червень 2018 року

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Максим Нефьодов пояснив, що планується у квітні прийняття важливих актів щодо великої приватизації, і якщо все буде по плану, то у червні відбудуться перші приватизаційні конкурси

 

Вже у червні 2018 року, ймовірно, будуть проведені перші приватизаційні конкурси. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.

“Очікуємо, що у квітні ми приймемо необхідні підзаконні акти для великої приватизації, їх більше 60. Після цього, у травні ми почнемо оголошувати аукціони за новими правилами. І якщо все буде по плану, то у червні, сподіваюсь, побачимо перші приватизаційні конкурси”, — повідомив Нефьодов.

Як нагадав він, Міністерство фінансів та Фонд державного майна очікують отримати в 2018 році 22,5 млрд грн від приватизації.