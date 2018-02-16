Укрзалізниця планує випустити облігації на 2 млрд грн у 2018 році

Випуск облігацій планується лише у разі вагомої потреби у таких коштах, розміщення прогнозується наприкінці другого — у третьому кварталі цього року

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 лютого 2018 року схвалив фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця", тим самим схваливши закладений до нього планований випуск облігацій ПАТ на 2 млрд грн, повідомив журналістам його голова Євген Кравцов, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зберегли у фінплані випуск облігацій на 2 млрд грн, вважаємо, що це правильний підхід. У нас було бажання здійснити випуск восени минулого року, але оскільки у нас було достатньо власних коштів на той момент і ситуація на внутрішньому ринку була не такою сприятливою, ми вирішили відкласти випуск до 2018 року. Попередньо плануємо здійснити розміщення наприкінці другого — у третьому кварталі цього року", — сказав він під час інспекційної поїздки на будівництво Бескидського тунелю в четвер.

Проте він зазначив, що для випуску має бути потреба в таких коштах.

"У нас немає мети розміститися лише для того, щоб розміститися, ми розраховуватимемо на хороше освоєння Capex. Крім того, Національний банк підняв ставку, і це серйозно збільшило вартість ресурсів", — зазначив голова "Укрзалізниці".

За його словами, ПАТ має намір таким випуском облігацій залучити ширше коло інвесторів, іноземні банки, щоб знизити вартість ресурсів.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрзалізниця" в 2018 році передбачило залучення позик у сумі 18,7 млрд грн, зокрема випуск внутрішніх облігацій на 2 млрд грн і повернення позик у сумі 14,4 млрд грн, виходячи з розрахунку за курсом 29,2 грн/$.

Згідно з фінпланом підприємства, станом на 1 січня 2018 року залишок за фінансовими зобов'язаннями очікується у розмірі 39,1 млрд грн за тим же курсом, а на кінець 2018 року залишок планується в сумі 44,2 млрд грн за курсом 30,1 грн/$. Таким чином кредитний портфель ПАТ у гривні за рік зросте на 13%.

"Укрзалізниця" також планує погашення довгострокових кредитів у сумі 12,5 млрд грн, з яких 2,5 млрд грн — згідно з графіками погашення, 10 млрд грн — у рамках рефінансування діючих зобов'язань. Окрім того, планується погасити безвідсоткову позику ДП "Фінінпро" на 0,5 млрд грн і зобов'язання за фінансовим лізингом на 1,4 млрд грн.