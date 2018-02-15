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Укрнафта планує збільшити внутрішні інвестиції до 3,1 мільярда гривень

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Як заявляє  Марк Роллінс, в 2018 році компанія збільшить обсяг внутрішніх інвестицій приблизно в п'ять разів

ПАТ “Укрнафта” в 2018 році планує збільшення внутрішніх інвестицій з 614 мільйонів гривень до 3,1 мільярда гривень. Про це заявив Голова Правління компанії Марк Роллінс на щорічній прес-конференції в Києві, передає Фінанси.ua, посилаючись на НафтоРинок.

За словами Роллінса, остаточний рівень інвестицій буде багато в чому залежати від ринкової кон’юнктури ціни на нафту, виправлення механізму реалізації ресурсу через аукціони, а також продовження дій 27 спецдозволів, на які припадає 50% видобутку.

Також Роллінс підкреслив, що “Укрнафта” має потенціал збільшити вдвічі видобуток нафти і газу протягом наступних 4 років до 2 млн т нафти і 2 млрд куб.м газу за умови належного рівня інвестицій.

До пріоритетних напрямків роботи на 2018 рік в компанії відносять вдосконалення управлінських практик і бізнес-процесів, ІТ-інфраструктури і впровадження єдиної ERP системи (IT-Enterprise — ред.).