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За 2017 рік "Укргазбанк" отримав прибуток в розмірі 624 мільйони гривень

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Також дані звітності банку показують, що на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 7,929 млрд грн

Державний «Укргазбанк» завершив 2017 рік з прибутком у розмірі 623,791 млн грн, передає УНІАН

Як випливає зі звітності фінустанови, опублікованій на сайті Національного банку України, станом на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 7,929 млрд грн, капітал — 5,629 млрд грн. 

«Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%.

 